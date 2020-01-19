Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Экс-премьер-министр Украины, политический и государственный деятель Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» родного государства. По мнению лидера «Батькивщины», озвученные ею данные необходимо донести каждому украинцу, чтобы «не потерять время».

В одной из программ канала ZIK Юлия Тимошенко обратилась к гражданам Украины, рассказав, что процесс «ликвидации» страны запущен, а потому она обязана объяснить ситуацию, озвучивая «факты и цифры». Политик считает, что украинцы должны быть осведомлены об этом, так как в противном случае потом будет невозможно «наверстать упущенное время».

По мнению Тимошенко, «Незалежная » «курируется» внешними силами и фактически лишается веса как «независимый субъект», а потому используется «всеми и как угодно». Исходя из этого, лидер оппозиционных сил призывает жителей страны развивать собственный интеллект и ресурсы, не полагаясь на «стороннее влияние» и не способствуя «ликвидации» Украины как отдельного и самостоятельного государства.

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