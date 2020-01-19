Ткаченко: Для Коломойского стало сюрпризом то, что я пошел в политику

Экс-гендиректор телеканала «1+1», нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью НВ, опубликованном 19 января, что его поход в политику стал сюрпризом для бизнесмена Игоря Коломойского.

«Для него стало сюрпризом то, что я пошел в политику. Я ему не говорил об этом своем решении. Не могу сказать, что он был сильно рад. С другой стороны, я признателен за одно важное его качество, которое позволило нам успешно сотрудничать более 10 лет. Он действительно ценит свободу слова. И тот коллектив, который на «Плюсах» создан за последние годы, в принципе, подтверждает эту его сторону», – заявил Ткаченко.

Он добавил, что в последние годы у него с Коломойским «достаточно уважительные отношения», хотя они и прошли «определенную эволюцию».

Коломойский является основным владельцем группы «1+1 Media». Медиахолдинг контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство УНИАН, интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production.

Ткаченко был генеральным директором «1+1 Media» до 2019 года, летом его избрали избрали в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа».

19 декабря 2019 года в «1+1» объявили, что Коломойский возглавил набсовет канала «1+1», а генеральным директором «1+1 Media» назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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