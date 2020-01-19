На Украину доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту «Борисполь» под Киевом приземлился Ил-76 военно-воздушных сил Украины. На борту самолета находятся 11 тел украинце, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.

Борт доставил девять членов экипажа сбитого украинского самолета, а также двух пассажиров, передает ТАСС.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.

Власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.





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