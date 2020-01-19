У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Греции 19 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 4.52 по местному времени (совпадает с киевским) в 6 км от населенного пункта Валсамата.
О пострадавших или разрушениях в Греции пока не сообщали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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