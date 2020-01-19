Отар Кушанашвили прогнозирует Конору Макгрегору победу в бое с Серроне

Отечественный и грузинский журналист Отар Кушанашвили озвучил собственный прогноз боя между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором. Телеведущий был уверен в победе ирландского бойца, считая противника неспособным нанести поражение «надежде UFC».

Отар Кушанашвили считает, что промоутеры сознательно подбирали Макгрегору противника, который вряд ли сможет одержать победу. По мнению журналиста, бои UFC вообще в последнее время превращаются в «шоу-бизнес», а потому из поединков извлекается максимальная прибыль. Исходя их этого, Кушанашвили предрек победу Конору Макгрегору, причём нокаутом и не позднее второго раунда.



Кушанашвили заметил, что ирландский боец имеет преимущество перед Дональдом Серроне, так как у первого «сильная левая рука», в то время, как второй не имеет таких «козырей». К тому же журналист подчёркивает, что Макгрегор, около двух лет не одерживавший серьёзных побед на ринге, всё равно остаётся для UFC «машинкой для печатания денег», и организация возлагает на него такие же надежды, как телевидение на самого Кушанашвили.

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