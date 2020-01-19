Египетский медик перечислил полезные свойства зеленого кофе

Египетский медик Халид Юсуф перечислил полезные свойства зеленого кофе для организма человека. Напиток позволяет противостоять процессам старения и защитить от ожирения.

Сырье, необходимое для изготовления напитка, представляет собой не прошедшие обработку и не обжаренные зерна обычного черного кофе, пояснил эксперт по питанию. Благодаря всего лишь одной чашке в день можно избавиться от лишних килограммов. Это вызвано содержанием в продукте хлорогеновой кислоты, стимулирующей обмен веществ в организме.

В числе преимуществ зеленого кофе — увеличение кровотока в сосудах, предотвращение их затвердевания. Потребление напитка поможет существенно снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Продукт может бороться со свободными радикалами, снижая их активность. Он позволяет избежать признаков раннего старения, о чем следует задуматься тем, кто достиг 40-летнего возраста.

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