Ученые назвали лучшие источники витамина D

Несколько исследований выявили потребность в витамине D для предотвращения эскалации ряда заболеваний, включая рак. Витамин D особенно важен для повышения иммунитета организма, а также для поддержки функций мозга, сердца и психического здоровья. Ученые назвали лучшие источники, из которых в организм поступает необходимый витамин.

Питательное вещество также необходимо для поддержания здоровья костей и мышц, поскольку оно способствует усвоению кальция, магния и фосфатов. Его недостаток проявляется в нескольких симптомах, таких как боль в мышцах и костях, усталость.

Ежедневная необходимость организма в витамине D составляет:

Дети до года — 400 МЕ

Дети до 13 лет — 600 МЕ

Взрослые и беременные женщины — от 600 до 800 МЕ

Растительных источников очень мало, а витамин D в основном присутствует в продуктах животного происхождения. Прямое пребывание на солнце без солнцезащитного крема до 30 минут два раза в неделю является достаточным для достижения оптимального уровня витамина D, согласно Национальному институту психического здоровья. Цвет кожи, загрязнение, смог, время и времена года являются одними из факторов, которые влияют на его усвоение. Яичные желтки также содержат достаточное количество вещества, как и сыр в небольших количествах.

Дикие грибы, подверженные воздействию ультрафиолетовых лучей, — еще один источник витамина. Даже грибы, выращенные при искусственном воздействии ультрафиолетового излучения, могут давать 3,8 и 28 мкг на 100 грамм. Они могут быть такими же эффективными, как добавки, и не портятся при уменьшении срока годности, хотя большинство коммерческих сортов мало подвержены воздействию витамина D.

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