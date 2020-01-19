Мнение: Про террористов

Сейчас смотрю американский фильм о террористах. Черт возьми, хорошие фильмы у них делают. В НЙ полно арабов-террористов и они как водится развлекаются тем, что взрывают всякие здания — то школу, то театр. Ну и амерам вроде как поднадоело это. Но надо найти виновных — все же не все арабы террористы. ну и ФБР имеет контакт, некоего Самира, он типа связан с террористами, и потихоньку стучит на них. Но, он конечно, передает в ФБР кое-что, тот минимум, за который его оставят в Америке. Он врет и изворачивается. Потом в НЙ ввели военное положение, и смотришь, многую рыбку поймали. Но тут фебеэровец начинает стонать по поводу методов, которыми пользуются военные. Если, мол, пытать задержанных, то чем мы лучше террористов? господи, тут война, а они про белые перчатки. Но в фильме четко показано, что как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Вот этот контактер сочувствует террористам — его родному брату шейхи говорили, что он попадет в рай, и там будет 70 гурий-девственниц, как тут устоять? брата пожалеем, фебеэровец-араб тоже смотришь про своих думает, ну и бардака же там, ребята. В общем, четко прослеживается простая мысль — или они нас, или мы их. Сейчас контактер собрался грохнуть свою любовницу из ФБР…поглядим, грохнет или нет. Грохнул, ессно. Ну и вот вояк, которые ввели чрезвычайное положение, арестовали. И что ж? Результат-то? Баба-фебеэровка бредила что-то про жалость, помощь, ну и грохнули ее те, кого она жалела. то-то маразм! Баба на службе, а всякую глупость про гуманизм долбычит…тьфу. В общем вояки были стопроцентно правы, и когда до страны это дойдет, то этим и кончится. Танки на улице, виновные арестованы…и никого не взрывают.

Источник: Достало

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Последнее: Сейчас смотрю американский фильм о террористах. Черт возьми, хорошие фильмы у них делают. В НЙ полно арабов-террористов и они как водится развлекаются тем, что взрывают всякие здания — то школу, то театр. Ну и амерам вроде как поднадоело это. Но надо найти виновных — все же не все арабы террористы. ну и ФБР имеет контакт, […]