Московские спасатели помогли женщине при крещенских купаниях

Во время крещенских купаний на Святом озере в Москве женщине понадобилась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В ведомстве рассказали РИА «Новости», что 40-летней женщине стало плохо в воде.
Представитель ведомства сообщил, что женщина вышла из воды пошатываясь. Спасатели это заметили, подхватили ее и передали бригаде скорой помощи.
Он напомнил, что также были спасены трое мужчин, провалившиеся под лед на Борисовских прудах.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правильно купаться в проруби на Крещение.
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