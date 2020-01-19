Глава Чувашии: «Надо мочить журналистов, критикующих власть»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвали «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Об этом он сказал в Чебоксарах во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, сообщает издание «Правда ПФО».

По его словам, он «конкретную критику» всегда воспринимает, но некоторые журналисты «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах».

«Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — отметил Игнатьев.

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она, в конечном счете, отражается на тех, кто ее подает», — сказал губернатор.

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Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвали «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Об этом он сказал в Чебоксарах во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, сообщает издание «Правда ПФО». По его словам, он «конкретную критику» всегда воспринимает, но некоторые журналисты «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах». «Они родились на […]