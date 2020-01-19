Автоновости: Внедорожник Jeep Wrangler укомплектовали шестью колесами

19.01.2020, 11:52, Новости дня

Известное тюнинг-ателье презентовало уникальную модификацию легендарного внедорожника Jeep Wrangler.

Особенностью стало применение 6 колес, благодаря чему автомобиля стал похож на легендарный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Однако колеса не связаны специальным валом, а потому функция дополнительной оси заключается исключительно в эстетическом исполнении. Автомобиль окажется крайне актуальным для езды по бездорожью.

В передней части кузова применили внешний вид от трехрядной модификации внедорожника. Также в салоне установлен каркас безопасности, исключающий тяжелые последствия при опрокидывании. Дальнейшая судьба показанной модели до настоящего времени не озвучена.



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Последнее: Известное тюнинг-ателье презентовало уникальную модификацию легендарного внедорожника Jeep Wrangler. Особенностью стало применение 6 колес, благодаря чему автомобиля стал похож на легендарный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Однако колеса не связаны специальным валом, а потому функция дополнительной оси заключается исключительно в эстетическом исполнении. Автомобиль окажется крайне актуальным для езды по бездорожью. В передней части кузова применили […]

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