Автоновости: Внедорожник Jeep Wrangler укомплектовали шестью колесами

Известное тюнинг-ателье презентовало уникальную модификацию легендарного внедорожника Jeep Wrangler.
Особенностью стало применение 6 колес, благодаря чему автомобиля стал похож на легендарный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Однако колеса не связаны специальным валом, а потому функция дополнительной оси заключается исключительно в эстетическом исполнении. Автомобиль окажется крайне актуальным для езды по бездорожью.
В передней части кузова применили внешний вид от трехрядной модификации внедорожника. Также в салоне установлен каркас безопасности, исключающий тяжелые последствия при опрокидывании. Дальнейшая судьба показанной модели до настоящего времени не озвучена.
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Последнее: Известное тюнинг-ателье презентовало уникальную модификацию легендарного внедорожника Jeep Wrangler. Особенностью стало применение 6 колес, благодаря чему автомобиля стал похож на легендарный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Однако колеса не связаны специальным валом, а потому функция дополнительной оси заключается исключительно в эстетическом исполнении. Автомобиль окажется крайне актуальным для езды по бездорожью. В передней части кузова применили […]
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