Автоновости: Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый мотор

Южнокорейская компания Hyundai в скором времени предложит новый двигатель для популярного пикапа Hyundai Santa Cruz.
Вместе с тем руководство марки анонсировало, что данные изменения коснутся лишь коммерческих версий автомобиля. Эксперты прогнозируют, что в скором времени под капотом пикапа Santa Cruz применят 3-литровый дизельный двигатель с мощностью 287 л.с. Напомним, главным отличием коммерческой версии является использование рамной архитектуры.
Для того, чтобы усилить производство и расширить работу инвестировали около 410 миллионов долларов в действующие заводы. Выход новинки южнокорейского пикапа Hyundai Santa Cruz на рынок с предложенным силовым агрегатом состоится уже в 2021 году.
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