Основатель Lotte Group умер на 98-м году жизни

19.01.2020, 11:51, Новости дня

После продолжительной болезни умер основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гек Хо, ему было 97 лет, сообщило правление корпорации.

Lotte начинала свою деятельность в конце 1940-х годов как производитель жевательной резинки. Сейчас это одна из пяти крупнейших компаний Южной Кореи, занимается розничным и гостиничным бизнесом, работая в том числе на рынке индустрии развлечений и химической промышленности, передает ТАСС.

После смерти Син Гек Хо в Корее не осталось представителей первого поколения основателей контролируемых одной семьей крупных промышленно-финансовых групп, которые называются чеболями.

Син Гек Хо родился в 1922 году. В 1941 году переехал в Японию, и именно там спустя семь лет основал компанию Lotte, однако в 1967 году перенес часть бизнеса в Южную Корею.

В 2017 году был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн долларов за присвоение средств компании и другие нарушения, но суд не стал помещать его под стражу с учетом состояния его здоровья.

Сейчас компаний управляет младший сын покойного Син Дон Бин.

В августе 2016 года был найден мертвым зампред совета директоров корпорации Lotte Group И Ин Вон.



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