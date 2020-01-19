Отец Нурмагомедова оценил победу Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал победу ирландского бойца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне.

Нурмагомедов-старший признался, что ожидал непродолжительный бой, который продлится не больше минуты, поскольку Серроне является для Макгрегора слабым оппонентом.

«Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового?» – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Макгрегор вернулся в UFC после поражения от Нурмагомедова, нокаутировав американца Дональда Серроне в первом раунде.

В последнее время много говорилось о возможном повторении боя Нурмагомедова и Макгрегора. Ирландец утверждал, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против россиянина, однако тот якобы боится повторного боя.

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