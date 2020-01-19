Наука: Тихоокеанский мусороворот оказался в 16 раз больше, чем считалось

Масштабы загрязнения океана пластиковыми отходами оказались ещё более катастрофичными, чем представляли специалисты.

Команда научно-исследовательской организации Ocean Cleanup Foundation, которая занимается мониторингом экологической обстановки в Мировом океане и поиском способов его очистки, сообщила, что Большое тихоокеанское мусорное пятно (также известно как Восточный мусорный континент и Тихоокеанский "мусороворот") разрастается с угрожающей скоростью, и это несёт угрозу как морским экосистемам, так и людям.

Поясним, что речь идёт о скоплении мусора антропогенного происхождения (пластиковых и других отходов) в северной части Тихого океана. Согласно новым данным, Восточный мусорный континент в 16 раз больше, чем предполагалось ранее, а также на 46% массивнее. По приблизительным оценкам, Тихоокеанский "мусороворот" содержит сегодня 80 тысяч тонн пластика (около 1,8 триллиона частиц), и этих отходы суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных километров (Если мерить странами, это три Франции).



Таковы итоги трёхлетней работы, проведённой международной командой учёных. По их словам, большую часть мусора в регион, расположенный между калифорнийским побережьем и Гавайскими островами, приносят воды Северо-тихоокеанской системы течений.

Предыдущие методы оценки размеров и "ингредиентов" Тихоокеанского "мусороворота" имели свои недостатки – отсюда и неполнота картины, отмечают авторы. Дело в том, что ранее для захвата мусора из океана исследователи использовали довольно крупные сети, кроме того, они брали "мусорные пробы" не во всех частях пятна.

Теперь же команда снарядила 30 судов для обследования не только самого региона, но и близлежащих территорий. Помимо стандартных сетей для отлова мусора использовались специальные устройства для захвата объектов среднего и крупного размера.

Также к мониторингу подключилось два самолёта, оснащённые усовершенствованными датчиками для сбора мультиспектральных изображений и 3D-сканирования толщи воды.

Улов учёных составил 1,2 миллиона образцов одного только пластикового мусора, но в целом "меню" мусороворота оказалось куда более обширным: стекло, резина, дерево, смола и другие материалы.

Обобщив и проанализировав все собранные данные, экологи заключили, что 92% массы Мусорного континента приходится на крупные предметы (рыболовные сети, обломки буйков, пластиковые бутылки, верёвки, плёнка и другие виды упаковок и так далее) и лишь 8% составляют частицы микропластика диаметром менее пяти миллиметров.

"Мы были удивлены количеством больших пластиковых предметов, с которыми столкнулись. Мы привыкли думать, что большая часть мусора состоит из небольших фрагментов, но этот новый анализ показал пятно в новом свете", — рассказывает руководитель экспедиции Джулия Рейссер (Julia Reisser).

Она также отмечает, что мониторинг Тихоокеанского "мусороворота" начался в 1970-х годах, и с тех пор тот разрастается экспоненциально (то есть чем больше величина пятна, тем быстрее оно растёт).

Что же касается методов борьбы с ужасающим загрязнением, специалисты отмечают, что важнее всего сперва понять его механизмы. Очевидно, что сейчас приток пластика значительно превышает отток, поэтому новые технологии очистки должны разрабатываться с учётом этих данных, заключают эксперты.

Более подробно об этой работе и её плачевных результатах учёные рассказывают в статье, опубликованной в издании Scientific Reports.

Напомним, что на пластик, плавающий в океане, уже "подсели" даже глубоководные обитатели. По прогнозам, уже к 2050 году желудки всех морских птиц также будут содержать пластик. А если учесть, что рыбой питаются не только пернатые, но и люди, пластиковые микрочастицы рано или поздно станут частью и наших желудков.

Тем временем учёные ищут новые пути решения проблемы. Так, в Канаде пластик получает новую жизнь в виде солнечных очков, австралийцы создали плавучий бак, который чистит океан от мусора и нефтяных пятен, а Великобритания планирует на законодательном уровне запретить использование пластиковых микрочастиц хотя бы в скрабах для лица и тела и гелях для душа.

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Последнее: Масштабы загрязнения океана пластиковыми отходами оказались ещё более катастрофичными, чем представляли специалисты. Команда научно-исследовательской организации Ocean Cleanup Foundation, которая занимается мониторингом экологической обстановки в Мировом океане и поиском способов его очистки, сообщила, что Большое тихоокеанское мусорное пятно (также известно как Восточный мусорный континент и Тихоокеанский "мусороворот") разрастается с угрожающей скоростью, и это несёт угрозу как […]