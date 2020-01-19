Дипломаты США устроили новые ДТП в Британии, перепутав встречные полосы

19.01.2020, 11:37, Новости дня

За прошлый год в районе британской авиабазы Кроутон, где в августе сбили подростка, произошло как минимум два ДТП с участием американских дипломатов, которые перепутали полосы движения, сообщил британский телеканал Sky News.

Оба раза автомобили с дипномерами ехали по полосе встречного движения, передает ТАСС

Так же было в августе, когда жена американского дипломата Энн Сакулас сбила 19-летнего британца Гарри Данна. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

В заявлении, распространенном в субботу главным констеблем полиции графства Нортгемптоншир Ником Эддерли, говорится, что в скором времени он сам вместе с комиссаром полиции и пожарной службы графства встретятся с руководством базы Кроутон и обсудят сложившуюся там ситуацию.

Поводом стал попавший на видео инцидент, произошедший в пятницу. Тогда автомобиль, ехавший по встречной полосе, едва не столкнулся с другой машиной. Похожий случай произошел в октябре – автомобиль с дипномерами на этом же участке врезался в полицейскую машину, так как ехала по неправильной сторонею

«Подобное не должно больше происходить. На примере юного Гарри все мы слишком хорошо знаем, насколько тяжелы могут быть последствия таких инцидентов», – сообщил Эддерли.

На прошлой неделе Британия направила США официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас по делу о ДТП, в котором погиб 19-летний британец.



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Последнее: За прошлый год в районе британской авиабазы Кроутон, где в августе сбили подростка, произошло как минимум два ДТП с участием американских дипломатов, которые перепутали полосы движения, сообщил британский телеканал Sky News. Оба раза автомобили с дипномерами ехали по полосе встречного движения, передает ТАСС Так же было в августе, когда жена американского дипломата Энн Сакулас сбила […]

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