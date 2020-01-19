У маленькой дочери Кайли Дженнер теперь собственная линия косметики

У малышки Сторми, дочери Кайли Дженнер и Тревиса Скотта, есть все, о чем могут мечтать девочки от мала до велика: наряды от ведущих дизайнеров, коллекция сумочек (еще когда Сторми была совсем крохой, Кайли подарила ей мини-вариант легендарной модели Hermes за 7700 долларов и сумочку Louis Vuitton), шикарный особняк, пусть пока и игрушечный — рождественский презент бабушки Крис Дженнер и, конечно, и тысячи подписчиков с соцсетях. В свои без малого два года Сторми даже засветиться на обложке глянцевого журнала и стала одним из самых юных сноубордистов на склонах Аспена.

Через две недели, 1 февраля, малышка отметит свой второй день рождения. И родственники из семейства Кардашьян уже присматривают необычные презенты, которыми могут удивить именинницу. Но, пожалуй, главный малышке уже сделала ее мама — Кайли Дженнер анонсировала новую линию косметики, которую посвятила своей дочери.

Я думаю, что ждала этого момента с того дня, как узнала, что беременна. Целая коллекция посвященная моей прекрасной дочери! Обещаю, вы влюбитесь в это! —

написала Кайли в соцсетях, опубликовав ролик с участим дочери. В коротком видео, анонсирующем выход линейки косметики, ни слова про мейк-ап. Лишь нежная зарисовка: мама и дочь, одетые в белые летящие, позируют под летящее конфетти, похожее на лепестки осыпающихся яблонь.

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Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)17 Янв 2020 в 6:01 PST

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А некоторые подробности коллекции, старт продаж которой начнется аккурат в день рождения Сторми, показала в сторис. В линейку, украшенную пастельными рисунками бабочек и именем Сторми, написанным блестящими буквами, входят несколько наборов румян, матовая жидкая помада, тени и блеск для губ. Однако, чтобы стать их счастливой обладательницей, придется сильно постараться — первая коллекция Кайли была распродана за 30 секунд от начала продаж. Новой линейке предрекают успех не меньший.

Напомним, журнал Forbes назвал Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно, — а это больше одного миллиарда долларов. Все благодаря продажам косметики ее собственной линии Kylie Cosmetics. Впрочем, бьюти-индустрия принесла Кайли не только миллиард, но и место в скандальных новостях. А все из-за того, что певица Кайли Миноуг выпустила свою линию косметики под схожим названием KYLIE.

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Последнее: У малышки Сторми, дочери Кайли Дженнер и Тревиса Скотта, есть все, о чем могут мечтать девочки от мала до велика: наряды от ведущих дизайнеров, коллекция сумочек (еще когда Сторми была совсем крохой, Кайли подарила ей мини-вариант легендарной модели Hermes за 7700 долларов и сумочку Louis Vuitton), шикарный особняк, пусть пока и игрушечный — рождественский презент бабушки […]