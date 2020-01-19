В РФ выросли продажи премиальных автомобилей

19.01.2020, 11:30, Новости дня

В 2019 году на автомобильном рынке РФ продали свыше 159,4 тысяч новых премиальных автомобилей.

Данный результат на 5,1 процента превышает показатели за весь 2018 год. Кроме того, большинство клиентов проявили повышенный интерес в отношении автомобилей немецких марок Mercedes-Benz и BMW. Первая из компаний реализовала в РФ 42 тысячи премиальных машин, а баварский бренд 41,5 тысяч автомобилей. В тройку лидеров также вошла японская компания Lexus с результатом 22,4 тысяч машин.

В пятерку также вошли компании Audi и Volvo, так пользующиеся высоким спросом у местных покупателей. Вместе с тем в наступившем году спрос на премиальные компании может значительно увеличиться.



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Последнее: В 2019 году на автомобильном рынке РФ продали свыше 159,4 тысяч новых премиальных автомобилей. Данный результат на 5,1 процента превышает показатели за весь 2018 год. Кроме того, большинство клиентов проявили повышенный интерес в отношении автомобилей немецких марок Mercedes-Benz и BMW. Первая из компаний реализовала в РФ 42 тысячи премиальных машин, а баварский бренд 41,5 тысяч […]

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