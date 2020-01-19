Ученые обнаружили в ДНК неизвестные ранее способствующие росту и развитию раковых клеток участки

В раковом анализе целых геномов исследователи из Института онкологических исследований Онтарио (OICR) обнаружили новые области некодирующей ДНК, которые при изменении могут привести к росту и прогрессированию рака. Работа раскрывает неизвестные механизмы прогрессирования заболевания, которые могут привести к новым направлениям исследований и, в конечном итоге, улучшению диагностических тестов и точной терапии.

Хотя предыдущие исследования были сосредоточены на двух процентах генома, который кодирует белки, известных как гены, в этом были проанализированы паттерны мутаций в обширных некодирующих областях человеческой ДНК, которые контролируют, как и когда активируются гены.Мутации, вызывающие рак, являются относительно редкими в этих больших некодирующих областях, которые часто находятся далеко от генов, что создает серьезные проблемы для систематического анализа данных, говорит д-р Юри Рейманд, исследователь OICR и ведущий автор исследования. Опираясь на новые статистические инструменты и данные о секвенировании всего генома более чем 1800 пациентов, исследователи нашли доказательства новых молекулярных механизмов, которые могут вызывать рак и более агрессивные опухоли.

Исследовательская группа проанализировала данные о геноме более 100 000 пациентов, сосредоточив внимание на часто пропускаемых некодирующих областях, которые взаимодействуют с генами через трехмерный геном. Было предсказано, что одна из 30 обнаруженных ключевых областей сыграет значительную роль в регуляции известного противоопухолевого гена в раковых клетках. Группа выполнила эксперименты по редактированию генома CRISPR-Cas9 и функциональные эксперименты, чтобы исследовать свойства, способствующие развитию рака в этой некодирующей области.

Эксперты охарактеризовали несколько некодирующих областей, потенциально вовлеченных в онкогенез. Благодаря алгоритмам и быстро растущим наборам данных геномов и эпигенетических профилей рака у пациентов, появляется возможность раскрыть новые способы прогнозирования развития недуга у пациента.

Изучение некодирующего генома действительно важно, потому что эти обширные разделы регулируют гены и могут включать и выключать их. Мутации в этих регионах могут вызывать ненормальное действие регуляторных переключателей и потенциально вызывать или развить рак. Метод, называемый ActiveDriverWGS, поможет определить конкретные области, которые важны для роста рака.

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