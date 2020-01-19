Обновленный кроссовер Hyundai Creta ставит рекорды продаж

Обновленный кроссовер Hyundai Creta поступил в продажу в конце октября, однако в минувшем месяце удалось продать свыше 8,5 тысяч автомобилей.

Данный показатель превышает прошлогодние результаты на 38 процентов. Напомним, новая версия кроссовера Hyundai Creta отличается внушительной решеткой радиатора, стильной светодиодной оптикой, а также улучшенными задними фонарями. Салон автомобиля получил улучшенную приборную панель, новый руль и продвинутый мультимедийный комплекс.

Из технических характеристик о кроссовере Hyundai Creta известно о применении 1,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 115 л.с. Кроме того, новинка также обладает 6-ступенчатой трансмиссией. Стоимость автомобиля на китайском рынке составляет 110 тысяч юаней.

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