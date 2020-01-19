Работа дворником и убийство жены: Стало известно о непростой судьбе Бориса Невзорова

Отечественный актёр театра и кино, режиссёр и педагог Борис Невзоров 18 января отметил 70-летний юбилей. Судьба артиста складывалась непросто: ему пришлось работать дворником и пережить убийство любимой жены, но несмотря на сложности, он построил успешную карьеру и нашёл счастье в личной жизни.

Борис Невзоров вспоминает, что стать актёром мечтал с детских лет, а потому ходил в драмкружок, работал в труппе ТЮЗа и поступил в Щепкинское училище. Отучившись пару лет, он забрал документы из вуза и пошёл работать дворником, так как считал себя «несоответствующим» выбранной профессии. Уже через год будущий актёр осознал ошибку и снова стал студентом, но в этот раз Школы-студии МХАТ, после окончания которой работал в нескольких театрах, снимался в кино и сериалах, став узнаваемым зрителями и востребованным режиссёрами.

В первый раз женился Борис Невзоров ещё во время учёбы в Щепкинском училище. В браке с супругой Мариной он прожил более 10 лет, воспитывал сына Дениса, но затем отношения начали ухудшаться, причиной чему была ревность, а вскоре семья распалась. Бывшая жена уехала в Англию, вышла там замуж, поэтому Невзоров согласился не вмешиваться в её жизнь и не видеться с сыном, хотя это и было непросто.



Через время Борис Невзоров познакомился с Анастасией Ивановой, которая стала его второй женой. В браке родилась дочь Полина, а когда девочке было 10 лет, супругу актёра в собственной квартире убил грабитель. Борис Георгиевич тяжело переживал трагедию, но спустя несколько лет снова женился – на своей «первой симпатии» Алле Пановой. Этот брак не был длительным и закончился разводом со скандальным разделом имущества. Пережить тяжёлые моменты артисту помогла Елена Хрипунова, с которой Невзоров живёт по сегодняшний день, благодарен за поддержку и наконец-то счастливую семейную жизнь.

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Последнее: Отечественный актёр театра и кино, режиссёр и педагог Борис Невзоров 18 января отметил 70-летний юбилей. Судьба артиста складывалась непросто: ему пришлось работать дворником и пережить убийство любимой жены, но несмотря на сложности, он построил успешную карьеру и нашёл счастье в личной жизни. Борис Невзоров вспоминает, что стать актёром мечтал с детских лет, а потому ходил […]