Ученые рассказали о пользе горчицы для здоровья

Горчица — это приправа, используемая в различных продуктах питания для вкуса и получения питательных свойств, чаще всего в бутербродах, хот-догах, гамбургерах, соусах и супах. Она получена из семян горчичного растения и включена в индийскую, средиземноморскую и европейскую кухни. Эксперты рассказали, чем именно горчица полезна для здоровья человека.

Даже семена и листья можно потреблять, чтобы воспользоваться преимуществами. Например, горчица может способствовать снижению уровня сахара в крови и противостоять воспалению. Соединения также действуют как защитные средства от рака, как показали некоторые исследования на животных в прошлом. Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования на людях, чтобы быть уверенным в преимуществах против болезней.

В соусе много питательных веществ, таких как кальций, медь, витамины C, A и K. Семена горчицы содержат клетчатку, селен, магний и марганец, их добавляют в салатные заправки и теплое молоко. Кроме того, горчичная паста содержит кальций, железо и селен. Антиоксиданты, входящие в состав продукта, защищают организм от свободных радикалов. Глюкозинолаты, соединения, распространенные в крестоцветных овощах, содержатся в семенах горчицы. Изотиоцианаты, соединение глюкозинолатов, останавливают распространение раковых клеток. Другое соединение, полученное из данных веществ, называемое синигрин, также обладает противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Также в соусе есть растительные соединения, включая каротиноиды, изорхамнетин и кемпферол.

Исследования на животных показали, что семена горчицы могут исцелить кожу от вспышек псориаза, способствуют быстрому выздоровлению от контактного дерматита, который отмечается зудящей сыпью.

Известно, что горчица является безопасным ингредиентом, но при приеме в больших количествах она может привести к боли в животе и диарее, даже к воспалению.

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