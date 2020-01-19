ВВС США показали первые летные испытания беспилотников X-61A Gremlins

ВВС США продемонстрировали видео первых лётных испытаний многоцелевых беспилотников X-61A Gremlins. В ходе их проведения один из пяти летательных аппаратов не смог благополучно вернуться на базу.

Первые лётные испытания X-61A Gremlins прошли ещё в ноябре 2019 года, вот только показать общественности их разрешили только сейчас из-за секретности. В ходе тестирования изучались аэродинамические показатели беспилотников и целесообразность их запуска с самолёта. За время испытаний только у одного из БПЛА произошёл отказ основного парашюта, что не позволило ему вернуться в целости на базу. Несмотря на это, все X-61A Gremlins показали хорошие результаты и в будущем будут приняты на вооружение ВВС США.

Главной задачей X-61A Gremlins может стать разведка местности. На самолёт-носитель загружается несколько беспилотников, и они выпускаются за пределами области работы вражеских ПВО. После сбора необходимой информации, летательные аппараты вновь выходят из зоны обстрела, где их подбирает тот же транспортник. Таким образом один X-61A Gremlins можно использовать неограниченное число раз, а в случае с реальными боевыми действиями время на его отладку и приведение в боевую готовность после выполненного задания сведётся к минимуму.

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