Volkswagen готовит новый пикап на базе Tiguan

Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал дизайн новой модификации пикапа Volkswagen Tarok.
По предложенным патентным изображениям видно, что серийный экземпляр автомобиля по многим деталям повторяет стилистику ранее продемонстрированного концепта в 2018 году. Эксперты прогнозируют, что официальная премьера Tarok может состояться уже в скором времени.
Показанный прототип имел 1,4-литровый двигатель с турбиной на 150 л.с., а также механическую трансмиссию. Предполагается, что новая модель получит аналогичный агрегат и полный привод. Прогнозируется, что официальная премьера немецкого пикапа Tarok состоится в Бразилии в ноябре нынешнего года.
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Последнее: Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал дизайн новой модификации пикапа Volkswagen Tarok. По предложенным патентным изображениям видно, что серийный экземпляр автомобиля по многим деталям повторяет стилистику ранее продемонстрированного концепта в 2018 году. Эксперты прогнозируют, что официальная премьера Tarok может состояться уже в скором времени. Показанный прототип имел 1,4-литровый двигатель с турбиной на 150 л.с., а также механическую […]
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