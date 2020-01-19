Volkswagen готовит новый пикап на базе Tiguan

19.01.2020, 11:14, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал дизайн новой модификации пикапа Volkswagen Tarok.

По предложенным патентным изображениям видно, что серийный экземпляр автомобиля по многим деталям повторяет стилистику ранее продемонстрированного концепта в 2018 году. Эксперты прогнозируют, что официальная премьера Tarok может состояться уже в скором времени.

Показанный прототип имел 1,4-литровый двигатель с турбиной на 150 л.с., а также механическую трансмиссию. Предполагается, что новая модель получит аналогичный агрегат и полный привод. Прогнозируется, что официальная премьера немецкого пикапа Tarok состоится в Бразилии в ноябре нынешнего года.



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Последнее: Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал дизайн новой модификации пикапа Volkswagen Tarok. По предложенным патентным изображениям видно, что серийный экземпляр автомобиля по многим деталям повторяет стилистику ранее продемонстрированного концепта в 2018 году. Эксперты прогнозируют, что официальная премьера Tarok может состояться уже в скором времени. Показанный прототип имел 1,4-литровый двигатель с турбиной на 150 л.с., а также механическую […]

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