Мнение: Бытовые цели советского и современного человека

Один из лучших способов оценить уровень жизни в стране — посмотреть на бытовые цели простых людей. Если мы выдернем советского инженера из 1970 года, к примеру, и попросим выбрать три талона на бесплатное получение каких-нибудь нужных ему материальных благ, не выходя при этом за рамки приличий, мы с удивлением обнаружим, что роскошь тех лет стала для нас сейчас настолько обыденной, что мы её даже не замечаем.

Напротив, если современный инженер начнёт зачитывать коллеге из 1970 года свои хотелки, — двухнедельный отпуск в Испании, новую иномарку и полупрофессиональный телескоп, — тот вначале подумает, что над ним шутят, а потом станет серьёзным и на секунду поверит, что обещанный коммунизм таки наступил.

Дело тут именно в повышении уровня жизни в России, а не в техническом прогрессе: в США, к примеру, разница если и будет, то, скорее, в пользу дедушки современного инженера.

Впрочем, чтобы не полагаться на одно только моё мнение, и чтобы сохранить видимость непредвзятого подхода, предлагаю провести эксперимент: напишите в комментариях три хотелки типичного советского и три хотелки типичного современного простого человека. Полагаю, результаты нас с вами не разочаруют.

Источник: Место для дискуссий

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