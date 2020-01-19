Наступающий 18 января Богоявленский сочельник предшествует Крещению Господнему, в день которого в церкви освящают воду, а после совершают традиционные купания. Эксперты составили список ответов на главные вопросы о крещенской воде.

Церемонии освящения воды в храмах проводят с целью напоминания верующим о событиях из Евангелия. В 30-летнем возрасте Иисус прибыл на реку Иордан, где Иоанн Креститель проповедовал о скором появлении Мессии и призывал людей готовиться к данному событию, дабы поменять собственную жизнь.

Как правило, священнослужители призывают не считать крещенскую воду лекарством, поскольку главное её предназначение – напомнить людям о событиях прошлого. Однако служители церкви указывают, что вера в целебность крещенской воды не должна доходить до апагогии. Такую воду не стоит применять в бытовых целях, а при необходимости вылить следует выбрать реку, озеро или комнатное растение на подоконнике.

Отметим, что священники опровергают возможность смыть грехи, купаясь в проруби, подчеркивая важность покаяния. Также не стоит думать, что на Крещение вся вода, в том числе из-под крана, становится освящённой. В церковном уставе нет оснований так считать.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Международном аэропорту «Борисполь» под Киевом приземлился Ил-76 военно-воздушных сил Украины. На борту самолета находятся 11 тел украинце, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января. Борт доставил девять членов экипажа сбитого украинского самолета, а также двух пассажиров, передает ТАСС. Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. […]