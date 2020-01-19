В Мексике нашли убитыми 10 музыкантов

В западном регионе Мексики были найдены убитыми десять музыкантов – исполнителей аутентичной музыки, сообщило 18 января BBC.
Жертвы – мужчины в возрасте от 15 до 42 лет.
По словам представителей местных властей, их тела были «изменены до неузнаваемости».
Мексиканские правоохранители подозревают наркокартель Los Ardillos в совершении этого преступления. Наркокартель часто нападает на представителей коренных народов на западе Мексики. Дело расследует прокуратура штата Герреро.
Как отмечает агентство, в этом штате наркокартели ожесточенно борются за контроль над маршрутами доставки наркотиков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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