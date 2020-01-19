Елена Летучая получила работу на канале СТС

Телеведущая Елена Летучая объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием «Детки-предки». В личном микроблоге знаменитость пригласила подписчиков принять участие в проекте. Победители получат поездку в Диснейленд или крупный денежный приз.

«Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки – неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное – чтобы вы были представителями разных поколений», – написала Елена Летучая.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 18 Янв 2020 в 7:55 PST

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Последнее: У берегов Греции 19 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы в 4.52 по местному времени (совпадает с киевским) в 6 км от населенного пункта Валсамата. О пострадавших или разрушениях в Греции пока не сообщали. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»