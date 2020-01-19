Елена Летучая получила работу на канале СТС

Телеведущая Елена Летучая объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием «Детки-предки». В личном микроблоге знаменитость пригласила подписчиков принять участие в проекте. Победители получат поездку в Диснейленд или крупный денежный приз.
«Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки – неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное – чтобы вы были представителями разных поколений», – написала Елена Летучая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: У берегов Греции 19 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы в 4.52 по местному времени (совпадает с киевским) в 6 км от населенного пункта Валсамата. О пострадавших или разрушениях в Греции пока не сообщали. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пожар в центре Одессы. Из-под завалов извлекли еще одно тело / 6 декабря
- Киркоров вместе с Ани Лорак отпраздновал день рождения своей дочери / 3 декабря
- Минсельхоз заявил о рекордном урожае овощей / 20 декабря
- Хайп или необходимость: на форуме ICU дискутировали о непрерывном образовании / 6 декабря
- Собчак посмеялась над заявлением, что у них с Богомоловым гостевой брак / 4 декабря
- Капитальные инвестиции в АПК в следующем году уменьшатся на 30% – экс-и.о. министра АПК Максим Мартынюк / 11 декабря
- Глава МВФ заявила о возможном возвращении мировой экономики к состоянию Великой депрессии / 19 января
- Полиция Германии не подтверждает задержание Онищенко / 4 декабря