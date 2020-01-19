Мнение: «Дама в голубом» Сомова и её диагноз

Картина 1897-1900 годов — одно из знаменитых полотен Серебряного века, символ его загадочности и любви к прошлому. А как это связано с биографией натурщицы?



Картина в залах Третьяковской галереи

По выражению искусствоведа той эпохи Игоря Грабаря эта картина — «Джоконда современности». Как и в полотнах Борисова-Мусатова, здесь не только наслаждение красотой, но и любование уходящим очарованием помещичьей России.

МОДЕЛЬ

Елизавета Мартынова, которая позировала Сомову на портрете, была одной из немногих женских симпатий художника (обычно он предпочитал мускулистых юных спортсменов, причем во всех смыслах "предпочитал").

Константин Сомов. Обнажённый юноша (Б. М. Снежковский). 1937



Художник познакомился с Мартыновой, дочерью врача, во время учебы в Императорской Академии художеств — она была в числе учеников набора 1890 года, когда женщинам впервые разрешили поступать в это учебное заведение. Удивительно, но произведений самой Мартыновой, кажется, не сохранилось. Однако ее портреты писали не только Сомов, но и Филипп Малявин и Осип Браз.

Вместе с ней училась художница Анна Остроумова-Лебедева, которая в своих мемуарах мимоходом отметила, что, хотя Мартынову писали всегда высокой статной красавицей, на самом деле она была маленького роста. Характер у художницы был эмоциональный, гордый и легкоранимый.

Осип Браз. Портрет Е. Мартыновой. 1896. ГТГ



Судя по словам Остроумовой-Лебедевой (записанным Л. Шапориной), сама Мартынова тоже питала некие чувства к Сомову. "Он был влюблен не только в Мартынову, но и в меня" — говорила Остроумова-Лебедева. По ее словам, когда она жила в Париже, Сомов снимал квартиру в том же доме, и когда получал из Ниццы от Мартыновой корзины с цветами, не открывая их, приносил Остроумовой-Лебедевой.

Сомов писал Мартынову несколько раз: в 1893 году акварелью в профиль, через два года — карандашом, а в 1897 году он создал ее небольшой портрет маслом на фоне весеннего пейзажа (Астраханская художественная галерея).

Константин Сомов. «Дама с весенним пейзажем». Астраханская государственная картинная галерея



«Даму в голубом» же Сомов создавал с перерывами три года: из них художник два провел в Париже, а Мартынова для лечения болезни легких на долгое время поселилась в Тироле. В один из этих периодов её написал Федор Малявин — на одре болезни.

Федор Малявин. Портрет Е. Мартыновой. 1897. ГРМ



Мартынова страдала туберкулезом — болезнью, которая была неизлечима в ту эпоху. Именно эта болезнь придает особенную хрупкость образу Дамы в голубом. Среди симптомов: бледность, апатия, потеря веса, из-за которой заостряются черты лица, яркий "чахоточный румянец".

Другой прием, которым Сомов достиг особенного ощущения от полотна, нам с первого взгляда не понятен. Дело в том, что он нарочно нарядил свою натурщицу в очень старомодное платье, примерно 1850-х годов. В ту эпоху, когда создавалась картина, таких силуэтов уже не носили. Кроме того, художник помещает ее фигуру на пейзажный задник, типичный для Серебряного века — полузаброшенный, сумрачный усадебный парк. Подозревают, что одна из фигур в сумраке — автопортрет Сомова.

Лечение не помогло: примерно через четыре года после окончания полотна Мартынова скончалась от чахотки в возрасте около 36 лет. Семьи у нее, видимо, не было (вообще информация о ней самой достаточно скудна).

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Источник: Шакко

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