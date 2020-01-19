Порошенко призвал бороться с врагами иорданской водой

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко поздравил украинцев с Крещением и выразил надежду, что «иорданская вода выгонит врага».

«Сегодня один из самых больших христианских праздников – Крещение Господне, Богоявление. Пусть Господь щедро благословит всех украинцев. И пусть иорданская вода выгонит с Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», – написал Порошенко в своем Twitter.

В 2018 году Порошенко в обращении на Пасху сопоставил «победу Христа над смертью и ложью» с украинской победой «над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла российская агрессия».

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Последнее: У берегов Греции 19 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы в 4.52 по местному времени (совпадает с киевским) в 6 км от населенного пункта Валсамата. О пострадавших или разрушениях в Греции пока не сообщали. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»