Личное: Гусар, гуляка-парень, виноват

Вот это чудо написало.

Несколько детей от жены, двое детей от любовниц, а пишет про третью, с которой расстался и по которой скучает.

Я думаю, про молодую любовницу он приврал, что она собиралась рожать, про остальное, наверное, правда.

Глупость его в том, что он сравнивает свою ситуацию с ситуацией верного мужа, которому изменила жена.

Чтобы иметь право на красивую пику и эффектный переворот сил в поле после чужого косяка, за вами не должно быть таких же косяков.

А если вы сами бабник и жена в курсе, не надейтесь, что у вас получится праведный гнев в ответ на ее измену.

И тем более, если это — вообще не жена, а жена у вас — другая.

Давайте это чудо обсуждать. Он, кстати, не рапан, и даже не рыба почти, хотя и лютый бабник. И это не зависит от того, сколько в письме вранья. Понимаете, где нерыбность его видна?

lanlif

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Большое спасибо за блог. Читаю с 2015.

Письмо пишу раз пятый, с интервалом в месяц-два. Пару вариантов отправлял, но рад, что не были опубликованы: каждый раз вижу и описываю ситуацию с новой перспективы.

Очередным инсайтом для меня стал недавний разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1079609.html

Понял, как надо было действовать при подозрении в неверности женщины, и что я в сходном месте жестко вальнул дурака.

Последний раз с Занозой (назову её так) я виделся — и спал — год назад, но до сих пор для исполнения супружеского долга мне приходится пользоваться её образом в голове. Не думал, что её фигура окажется столь долгоживущей.

Мне 44, безумная куча детей во внешне образцовом браке.

Занозе 31, дочке 3, с мужем были вроде в разводе — или в дефолте с сильными взаимными скалками.

Мы с ней познакомились на баду в мае 2017. Неделя-другая переписки, я уговорил пересечься, она была с дочкой, мне это выгодно — я с детьми лажу — дочку взял на руки; поцеловались.

Июнь — медовый месяц. Жил с ними, к себе в квартиру только на минутку забегал. Она познакомила меня с отцом и друзьями. Я её ни с кем.

Поначалу я лепил легенду что я в разводе, но детей — больших, в другом городе — навещаю.

В июле она тихо смылась с ребенком и мужем на море. Но они там, с её слов, ругались. Изобразил сдержанную обиду. Типа я пылкий влюбленный, но уважаю отношения дочки с отцом, но не думал что она так. Она плакала и извинялась.

В августе муж подкрался сзади на улице и спалил меня за нежным разговором по телефону с домом.

Грозился зарезать, но на деле только порезал шины.

Заноза тогда меня выгнала из соображений безопасности, чтоб никто никого не резал.

Я ушёл, и стал ждать что позовёт.

Позвала; я решил что это их провал, и подходящий момент переподписать её на тариф пониже. Признался, что женат, и дети у меня вплоть до младенцев.

Скушала.

Впрочем, возможно к этому моменту она эту инфу уже знала через ищейку мужа. Причем от него это не ищейка, а разумная забота о безопасности дочери.

Осень 2017 — медовая. Пару недель с ней, пару с семьей. Начал уговоры родить мне ребенка.

В декабре муж опять активировался. Прислал мне письмо с угрозами, в том числе открыть глаза моей жене. Причем от него последнее не угроза, а облико морале честного гражданина.

Я показал письмо Занозе, вслух заподозрил их в сговоре, обиделся и ушёл. (Мысленно радуясь внезапному решению проблемы Нового Года — отпущен в семью с чистой совестью).

2018.

В январе она позвала обратно. У меня выдержка слабая; после пингов я лечу наперед, и вероятно не даю камбеку настояться.

В феврале выгнала опять.

Она сильно материально зависит от семьи мужа. (Колпачок?) Она самозанятая витала в невнятных прожектах, а они реальные местные чиновники. На семейном совете они нажали на её слабые точки, и обязали расстаться со мной.

Я опять обиделся, но в этот раз ещё более расхлябанно, типа плавали-знаем.

Составил краткий список потраченного на неё, и выслал. Дескать я вкладывался в тебя как в своё будущее, а ты обманула.

«Позорище» — кратко охарактеризовала она мой ход.

Я осёкся, и затих на месяцок.

Когда она выгоняет — я вдыхаю аромат ЗВ: «какого чёрта! Вообще чужой ребёнок это не мой формат, а в природе столько форматных красавиц (теоретически)».

Но я продрался сквозь ЗВ и в апреле таки дотянулся до альтернативы — Альты, 33.

Преимущество секса с Занозой в том, что, практикуя, входишь в роль полового гиганта и магнита. (Разморозка по сексу?). Альта влюбилась, в августе копнула инфу что я женат, почти безропотно скушала, а в октябре забеременела.

Заноза же продолжала держать меня в тонусе. Секс отличный, но расслабляться и присваивать себя не даёт — посасывает деньги, муж маячит под окнами, у них общие дела, опять выезд на море, но секса, говорит, нет.

Так я взялся за ещё одну альтернативу — Бету, 22.

Наконец на меня снизошёл мираж долгожданного освобождения. Выдаиваясь с Занозой, я радостно обнаружил, что мне приятно вспомнить Альту. Значит ситуация под контролем; все талантливы, каждая в чём-то, но незаменимых нет. Обрадовался, окороновался.

В октябре 2018 Заноза спалила на моём телефоне входящее сердечко. Попросила открыть контекст. Открыл ((. Призадумалась… но не выгнала! Я от неожиданности опешил, расплылся и сделал широкий жест — выдал ей телефон целиком. Сгорел сарай, гори и хата; пали весь курятник. (Только Альту припрятал). Так они разговорились с Бетой. Но Бета не отвалилась. Видимо сработал магнетизм хоровода: у Беты закружилась голова, и в январе 2019 она тоже забеременела.

Раньше у меня было БП, но тут я пальтишко скинул и сплясал на нём краковяк.

А Заноза с января стала пропадать. Расстались нежно, на словах ми-ми, но первая не пишет и к себе не пускает. Крючок. На словах — взялась за ремонт квартиры.

В феврале поставила ультиматум — я развожусь, и она выходит за меня.

И тихо крякнул от такой наглости; но она серьезно замолчала.

Дней через три-пять я опять не выдержал, и…

В марте 2019 объявил, что уже две беременны, но люблю только её, и пусть не валяет дурака и остановит меня на этом осеменительно-обременительном пути.

Хотел наказать её за дерзость, хвастануть, подавить. Только сейчас вполне понял, что тогда ошибся в раскладе сил.

А тогда был горд и позволил себе спуститься с гор к ней бедняше. Гусар, гуляка-парень, виноват.

Сам перешёл в режим подлиза. Хотел призакрыть косяк ограниченным во времени сливом. Ничего остроумного не придумал, стал тупо носить ей цветы под окна, а муж наутро их выкидывал. Потом встречаемся на крыльце с мужем, он говорит что я мудак, но у меня в месенджере её четкий выгон, мне нечего возразить, правда мудак же, и он поднимается к ней, а я уныло бреду в ночь с фальшивой бодростью освобождения.

Но мы продолжили болтать, и через мой подлиз перешли на передоговор условий. Пригласил её к себе жить, сулил содержание, рассказывал как поджимаю жену в деньгах и расписании. Блефовал — если бы внезапно согласилась, то я бы лопнул.

Но она сделала иначе. Разыскала Альту, и написала ей, глубоко беременной. Альта тут же показала письмо мне. Прекрасный повод праведно вознегодовать. Объявил Занозе: «Я тебя не люблю, наши отношения закончены».

Она выругалась отборной бранью, что я воспринял как шар.

(Но позже, задней ищейкой во дни тягостных раздумий, обнаружил, что она в тот же день после моей объявы выставила на авито мои подарки. Выставила с уютным воркованием — типа вещь хорошая, но _нам_ в нашем семейном гнёздышке такое не надо.)

Через месяц опять перемолвились, поругались, она объявила что беременна от мужа. Не поверил. Замолчали.

В августе проезжал мимо, зашёл под окно, позвал, вышел муж. Я ушёл, а через день она написала. Подтвердила что беременна. Поболтали и замолчали.

В сентябре я по случаю (в ответ на какую-то провокацию) объявил супруге что такие дела, дети там рождаться будут. Супруга расстроилась и у нас начался долгий период перетряхивания семейного уклада. Она написала всем, в том числе и Занозе. С Занозой у них состоялись продолжительные обсуждения, откуда я узнал и прочие факторы чем я раздражал Занозу. Например жадностью, лживостью, блядством, молочницей. Кое-что услышал впервые. Что характерно — при кажущейся агрессивности и горячей прямоте, Заноза фильтрует базар. Ругается как сапожник, но в глаза бросает только шары. Или это моя корона их так перекрашивает.

На этом история с Занозой закончена.

Полагаю, ключевой мой проигрыш случился в марте 2019, когда я не сдержался и хвастанул.

Причины недержания системные — корона сокровища, неверная оценка своей СЗ, плохая занятость другими ресурсами, неготовность расстаться.

Но при всех моих недостатках, если б я тогда продержался на зубах, и догадался бы до хода, который она в отношении меня сделала потом — то есть умолчать про свои шашни, продолжить ми-ми на словах, потом внезапно спалить (а она тогда врала что муж только по ремонту помогает), и тогда пиковать…

Вот тогда сейчас был бы другой расклад поля.

Источник: Эволюция

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