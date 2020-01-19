Мнение: Продуманная девственница

19-летняя харьковчанка Катя продала на аукционе свою девственность за довольно приличные деньги.



Фото: Соцсети

Зарегистрировавшись на англоязычном сайте эскорт-услуг, Катя изначально оценила собственную невинность в 84 тысячи евро. Это было в декабре прошлого года.

На этой неделе аукцион по продаже девственности Кати был закрыт. Победил 58-летний владелец фитнес-студий из Мюнхена, сделавший окончательную ставку в размере 1,2 миллиона евро.

Немец обошёл адвоката из Нью-Йорка и певца из Токио с их ставками в размере 1 миллион и 800 тысяч евро соответственно.

Победитель готов рассмотреть вопрос женитьбы на Кате с её последующим ежемесячным содержанием в размере 10 тысяч евро.

На вполне хорошем английском Катя объясняет свою позицию так:

«Я хочу продать свою девственность, потому что хочу путешествовать, наслаждаться роскошью и просто жить. В конце концов, это моё тело, мой выбор и оптимальное для меня решение».



Фото: Соцсети

Чтобы зарегистрироваться на сайте в качестве покупателя, мужчина должен предоставить финансовую справку о том, что размер его активов составляет не менее 10 миллионов евро. Чтобы продать свою девственность, девушка должна предоставить справку от доктора о том, что она действительно является девственницей.

Я несколько раз раздумывала продавать девственность, — говорит Катя. — Это, безусловно, трудное решение по одной простой причине: последствия его необратимы… Трудно сделать выбор между потерей невинности с тем, кого я люблю, и потерей единственного шанса получить миллион долларов. Однако я считаю, что вероятность того, что вы будете жалеть о том, что не взяли деньги, выше, так как потенциальный бойфренд, вас, скорее всего, бросит.

Вот слова Кати, за которыми стоит хорошо обдуманное решение.

Дефлорация девушки пройдёт в Германии, где проституция легализована. Перед актом дефлорации покупатель имеет право провести ещё один медосмотр Кати, выбрав доктора на своё усмотрение.

Прочитали? Что думаете? Только честно!

Тётки, оглядываясь назад и вспоминая свой первый сексуальный опыт, что посоветуете Кате: дойти до конца и получить свой миллион или соскочить?

Почему?

Источник: Лена Миро

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