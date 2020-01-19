Конор Макгрегор отправил Дональда Серроне в нокаут за 40 секунд

Известный во всём мире боец Конор Макгрегор отправил своего оппонента Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. Бой был остановлен судьёй после нескольких массивных и точных ударов ирландца.

С самого начала противостояния Конор Макгрегор буквально налетел на своего противника, но был остановлен его попыткой захвата. Всего через несколько секунд Дональд Серроне попытался провести удар ногой, но он был заблокирован, а вот аналогичный ответ ирландца заставил американца пошатнуться. После этого Конор Макгрегор налетел на бойца и начал проводить точные удары в область лица и корпуса. Всего через 40 секунд после начала матча бой был остановлен судьёй, по причине невозможности Серроне продолжать поединок.

После такой невероятной победы Конор Макгрегор надеется на матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Подобный мачт вполне может состояться, так как победа над Дональдом Серроне была необходима для проведения титульного боя с россиянином. В мире UFC уже неофициально назвали будущий матч одним из важнейших в истории.

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Последнее: Известный во всём мире боец Конор Макгрегор отправил своего оппонента Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. Бой был остановлен судьёй после нескольких массивных и точных ударов ирландца. С самого начала противостояния Конор Макгрегор буквально налетел на своего противника, но был остановлен его попыткой захвата. Всего через несколько секунд Дональд Серроне попытался провести удар […]