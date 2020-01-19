Названы пять бодрящих продуктов, не уступающих кофе

19.01.2020, 10:30, Разное

Кофе давно принято считать одним из лучших средств, обеспечивающих организм энергичностью и бодростью. Специалисты назвали пять популярных продуктов, которые помогут обрести бодрость, не уступающих популярному ароматному напитку.
В списке лучших бодрящих продуктов оказался сочный и кисловатый грейпфрут. Этот яркий плод богат витаминами и полезными углеводами, позволяющими человеку получить хорошее расположение духа и заряд энергии на целый день. Яблоки содержат пектин, состоящих из полезных для организма пищевых волокон. Они улучшают обмен веществ, способствуют быстрому выведению шлаков и токсинов.

Отличным вариантом для перекуса и получения бодрости оказались орехи. Они богаты рибофлавином, магнием, медью, витамином В2 и другими полезными для работы головного мозга веществами. Благодаря употреблению орехов значительно повышается концентрация внимания и энергия. Эксперты акцентируют внимание на калорийности продукта, поэтому слишком увлекаться им не следует.

Бананы — натуральный антидепрессант. В пользу употребления этого экзотического плода свидетельствуют результаты многочисленных научных исследований. Он позволяет взбодриться, так как содержит глюкозу, фруктозу, ценную клетчатку и витамин В6. Полезным в плане приобретения бодрости диетологи назвали зеленый чай матчу. Это связано с наличием в нем хлорофилла и антиоксидантов.



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