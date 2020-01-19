Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Таксист в Запорожье, узнав, что пассажир не имеет денег для оплаты проезда, заставил умыться его зеленкой, сообщают местные СМИ.

У мужчины не оказалось денег, но сообщил об этом он только по прибытию на место назначения. В итоге таксист заставил его умыться зеленкой. В Сети появилось видео, на котором пассажир выливает зеленку из бутылки себе в руки и умывает лицо, передает РИА «Новости».

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Последнее: Таксист в Запорожье, узнав, что пассажир не имеет денег для оплаты проезда, заставил умыться его зеленкой, сообщают местные СМИ. У мужчины не оказалось денег, но сообщил об этом он только по прибытию на место назначения. В итоге таксист заставил его умыться зеленкой. В Сети появилось видео, на котором пассажир выливает зеленку из бутылки себе в […]