Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

19.01.2020, 10:26, Новости дня

Таксист в Запорожье, узнав, что пассажир не имеет денег для оплаты проезда, заставил умыться его зеленкой, сообщают местные СМИ.

У мужчины не оказалось денег, но сообщил об этом он только по прибытию на место назначения. В итоге таксист заставил его умыться зеленкой. В Сети появилось видео, на котором пассажир выливает зеленку из бутылки себе в руки и умывает лицо, передает РИА «Новости».



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Последнее: Таксист в Запорожье, узнав, что пассажир не имеет денег для оплаты проезда, заставил умыться его зеленкой, сообщают местные СМИ. У мужчины не оказалось денег, но сообщил об этом он только по прибытию на место назначения. В итоге таксист заставил его умыться зеленкой. В Сети появилось видео, на котором пассажир выливает зеленку из бутылки себе в […]

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