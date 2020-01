Палата представителей США направила в Сенат документ с обоснованием импичмента Трампа

Члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ (.pdf) с обоснованием импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке Палаты представителей 18 января.

«Свидетельства в подавляющем большинстве случаев доказывают, что президент Трамп коррумпированно использовал свою официальную власть, чтобы оказать давление на Украину для вмешательства в выборы 2020 года, чтобы помочь ему быть переизбранным [на второй срок]», – говорится в сообщении.

В Палате представителей считают, что злоупотребления Трампа властью ставят под угрозу нацбезопасность США.

«Препятствуя расследованию импичмента в Палате представителей, президент Трамп попытался поставить себя выше закона и подорвал основополагающие конституционные принципы, на которых была основана наша нация… Сенат должен выполнить свою конституционную обязанность по устранению постоянной угрозы, которую президент представляет для нации, осудив и освободив его от должности», – добавили в пресс-службе.

После подачи материалов в Сенат конгрессмены Адам Шифф, Джерролд Надлер, Зои Лофгрен, Хаким Джеффрис, Вэл Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия заявили, что «дело против президента США простое, факты неоспоримы, а доказательства неопровержимы».

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. Законодатели Палаты представителей внесли в Сенат статьи об импичменте и зачитали обвинения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

