В Якутии из-за морозов массово умирают собаки в вольерах

Из-за экстремально низкой температуры в пункте передержки животных в Якутске массово гибнут кошки и собаки. Об этом рассказала руководитель зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова.

— Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под «надзором» людей! — сообщила она.

Она рассказала, что животных, без соблюдения каких-либо правил стерилизуют, их систематически не кормят и не дают им воды. Во время новогодних праздников ситуация еще хуже. Тогда сотрудники пункта передержки попытались закрыть доступ на территорию, а волонтеры, говорит она, пробивались в центр «с боем», но часть собак и кошек все равно погибла.

По ее словам, несмотря на то, что в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, на деле в большинстве регионов ситуация продолжает быть критической, а в некоторых зонах усугубляется морозами.

— Только за последнюю неделю в Центр защиты прав животных «ВИТА» поступили сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Якутии, Севастополе и Дагестане, а также из Самары, где вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак, — рассказала Новожилова.

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