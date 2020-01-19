Названы «имеющие моральное право» выступать на Украине российские артисты

Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в РФ есть только несколько артистов, имеющих моральное выступать на Украине.

Он назвал среди таких артистов Лию Ахеджакову, музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, публициста Виктора Шендеровича «и еще нескольких людей». Он объяснил, что эти люди «не молча считают, что Путин неправ, а говорят об этом вслух», передает УНИАН.

«Эти люди могут выступать в Украине», – сообщил Кондратюк.

Отметим, что «белый список» российских артистов на Украине появился еще в 2015 году, все вышеназванные люди в нем присутствовали.

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Последнее: Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в РФ есть только несколько артистов, имеющих моральное выступать на Украине. Он назвал среди таких артистов Лию Ахеджакову, музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, публициста Виктора Шендеровича «и еще нескольких людей». Он объяснил, что эти люди «не молча считают, что Путин неправ, а говорят об этом вслух», передает […]