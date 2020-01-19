Их Королевские Высочества: Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы

На странице принца Гарри и Меган Маркл в соцсети Instagram обнародовали заявление правящей королевы Великобритании Елизаветы II. В нём, в частности, упоминается о том, что чета герцогов Сассекских с весны текущего года потеряет свои титулы и при упоминании о них теперь нельзя употреблять формулировку «Их Королевские Высочества».
В начале этого года принц Гарри и Меган Маркл опубликовали своё решение о сложении полномочий, возлагаемых на членов монаршей семьи, чтобы стать независимыми в финансовом плане, заниматься любимым делом и больше внимания уделять воспитанию подрастающего сына. Согласно данным Букингемского дворца, Елизавета II поддержала инициативу внука и его жены. При этом герцоги Сассекские и их первенец Арчи лишаются своих титулов и возможности пользоваться государственными средствами, поскольку фактически начнут жить самостоятельно и не будут работать на королевскую семью.
Также в обнародованном документе отмечается, что монарх, как и ранее, считает внука с супругой «любимыми родственниками». Елизавета II выразила благодарность за проделанную на благо Короны работу. Кстати, герцоги Сассекские планируют во время приезда из Канады в Лондон жить во Фрогмор-хаусе, а потому возместят выделенные из казны на реконструкцию данного коттеджа почти 2,5 млн фунтов стерлингов.
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Последнее: На странице принца Гарри и Меган Маркл в соцсети Instagram обнародовали заявление правящей королевы Великобритании Елизаветы II. В нём, в частности, упоминается о том, что чета герцогов Сассекских с весны текущего года потеряет свои титулы и при упоминании о них теперь нельзя употреблять формулировку «Их Королевские Высочества». В начале этого года принц Гарри и Меган […]
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