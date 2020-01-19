Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире. Телефон с основным модулем камеры в 108 Мп уже отправлен на тестирование.

После празднования Нового года в Китае, как рассказал вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг, в DxOMark появится новый флагманский смартфон компании. Речь идёт о камерофоне Mi 10 Pro, являющемся старшей версией не менее известного Mi 10. Согласно инсайдерской информации, телефон получил 108-мегапиксельную основную камеру. Вероятнее всего, и другие параметры находятся на достойном уровне, что позволит смартфону занять лидирующую позицию в списке лучших камерофонов в мире.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Pro мало чем отличаются от менее дорогой версии. Оба телефона базируются на процессоре Snapdragon 865 и оснащены экраном с частотой обновления 90 Гц. Разрешение дисплея — 2160 на 1080 точек. Xiaomi Mi 10 должны представить в конце февраля. Данных о презентации более дорогой версии пока нет.

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