Число заболевших новым типом коронавируса превысило 60 человек. По неофициальным данным, их гораздо больше

19.01.2020, 9:57, Новости дня

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Общее число заболевших в городе достигло 62 человек, по официальным данным.  По данным «Би-би-си», общее число заразившихся достигло почти 1,7 тыс. человек. СМИ ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.

К настоящему времени в городе Ухань зафиксировано два летальных случая. В декабре там была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов.

Зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии, все заразившихся посещали Ухань.



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