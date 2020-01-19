Президент UFC оценил возможность боя Нурмагомедова и Макгрегора в Москве

Возможный поединок-реванш россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора не будет проводиться в Москве, сообщил президент UFC Дана Уайт.
«Может ли бой Хабиба и Конора пройти в Москве? Нет! Почему? Очень-очень много причин на это. Можно говорить только о тех городах, которые имеют смысл. Мы сделаем это в либо в Великобритании, либо в США: Нью-Йорке, Далласе. Вегас – лучшее место для такого боя, но Хабиб – не большой фанат Вегаса после того, что было здесь в прошлый раз», – передает слова Уайта «Спорт-Экспресс».
Напомним, Макгрегор вернулся в UFC после поражения от Нурмагомедова, нокаутировав американца Дональда Серроне в первом раунде.
В последнее время много говорилось о возможном повторении боя Нурмагомедова и Макгрегора. Ирландец утверждал, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против россиянина, однако тот якобы боится повторного боя.
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Последнее: Возможный поединок-реванш россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора не будет проводиться в Москве, сообщил президент UFC Дана Уайт. «Может ли бой Хабиба и Конора пройти в Москве? Нет! Почему? Очень-очень много причин на это. Можно говорить только о тех городах, которые имеют смысл. Мы сделаем это в либо в Великобритании, либо в США: Нью-Йорке, […]
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