Германия раскритиковала США за политику по Ирану

19.01.2020, 9:44, Новости дня

Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал американскую политику максимального давления против Ирана, которая проводится в ущерб дипломатии, и призвал предотвратить «пожар» на Ближнем Востоке.

«Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путем переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», – передает слова Мааса RT.

Он призвал не делать вид, что после смены режима в Иране автоматически улучшится ситуация, и напомнил о примере Ирака.

«Мы должны поговорить с Ираном и требовать соблюдения прав человека. В любом случае, чистые угрозы и военная эскалация ничего не принесли. Мы хотим предотвратить пожар на Ближнем и Среднем Востоке», – подчеркнул глава МИД Германии.

Европа, добавил Маас, нацелена не на эскалацию, а на дипломатию.

Напомним, США в начале января убили командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, а Иран в ответ нанес удары по авиабазе США на западе Ирака и по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп толкает Иран под новый удар.



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Последнее: Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал американскую политику максимального давления против Ирана, которая проводится в ущерб дипломатии, и призвал предотвратить «пожар» на Ближнем Востоке. «Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путем переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном […]

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