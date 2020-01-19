«Знай свое место»: Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую

19.01.2020, 9:42, Разное

Во время послания Федеральному собранию российский президент затронул вопрос поддержки семьи. Владимир Путин предложил увеличить размер материнского капитала, ввести бесплатные обеды для учеников начальных классов, а также настоял на выплате пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Телеведущая Алена Водонаева обрушилась с критикой на слова главы страны. На странице в «Инстаграме» знаменитость сообщила, что проблема демографии связана не с материанским капиталом, а с уровнем жизни россиян. По ее мнению, «отчаявшееся от нищеты» быдло начнет рожать детей ради денег государства. 

Громкое заявление блогера вызвало ожесточенные споры в Сети. Скандал прокомментировал даже президент Владимир Путин. В ходе беседы с ветеранами Великой Отечественной войны лидер назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. Он добавил, что таких людей надо выставлять на всеобщее обозрение.

Материал дополняется.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Столичные правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 детей, сообщила 17 января пресс-служба полиции Киева. «Дети находились в так называемом «детском саду», не имеющем разрешительных документов и не соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям», – сказано в сообщении. В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика