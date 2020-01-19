«Знай свое место»: Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую

Во время послания Федеральному собранию российский президент затронул вопрос поддержки семьи. Владимир Путин предложил увеличить размер материнского капитала, ввести бесплатные обеды для учеников начальных классов, а также настоял на выплате пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Телеведущая Алена Водонаева обрушилась с критикой на слова главы страны. На странице в «Инстаграме» знаменитость сообщила, что проблема демографии связана не с материанским капиталом, а с уровнем жизни россиян. По ее мнению, «отчаявшееся от нищеты» быдло начнет рожать детей ради денег государства.

Громкое заявление блогера вызвало ожесточенные споры в Сети. Скандал прокомментировал даже президент Владимир Путин. В ходе беседы с ветеранами Великой Отечественной войны лидер назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. Он добавил, что таких людей надо выставлять на всеобщее обозрение.

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