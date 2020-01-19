Миссия ОБСЕ сообщила, что в ОРЛО стреляли в направлении ее беспилотника

19.01.2020, 9:42, Новости дня

Боевики на Донбассе стреляли по направлению беспилотного летального аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии за 16 января, опубликованном 17 января на ее сайте.

«16 января во время управления полетом БПЛА малого радиуса действия над районами у населенного пункта Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км юго-запад от Луганска) наблюдатели слышали 24 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно за 1 км на запад. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1 км к западу от позиции патруля миссии», – заявили в СММ.

Миссия приземлила БПЛА и оставила этот район.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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