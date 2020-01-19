Юлия Такшина: «Сыновья всегда интересуются, сколько я получаю за съёмки»

Отечественная актриса театра и кино Юлия Такшина в одном из недавних интервью пояснила о воспитании подрастающих сыновей Ивана и Фёдора. Артистка призналась, что дети всегда интересуются, сколько она получает за съёмки, но не видит в этом ничего плохого, так как таким образом мальчики учатся «считать деньги с детства».

На съёмках сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина познакомилась с Григорием Антипенко, а затем между ними начались серьёзные отношения. В 2007 году у пары родился первенец – сын Иван, в 2009 году семья пополнилась Фёдором. Несмотря на рождение детей, артистам не удалось сохранить семью. Около 8 лет назад Такшина и Антипенко расстались, но ради подрастающих сыновей поддерживают дружеское общение.

Журналистам «Собеседника» актриса рассказала, как по началу тревожилась, когда мальчики начали проявлять внимание к финансовым вопросам, но затем осознала, что так они быстрее научатся правильно распоряжаться деньгами и в будущем смогут не испытывать проблем с распределением бюджета.



Такшина признаётся, что в отличие от многих родителей не поощряет сыновей финансово за хорошие оценки, а использует немного другую схему. К примеру, если Иван или Фёдор просят купить игру, то она это делает, но в обмен на прочитанную сыновьями книгу. Юлия Такшина вспомнила, как один из мальчиков за «символическую плату» делал массаж всем членам семьи, а затем на честно заработанные деньги купил ей к празднику коробку дорогих конфет.

Кстати, говоря о заинтересованности сыновей семейным бюджетом, Юлия Такшина констатировала, что ей самой в этом вопросе до сих пор помогает мать, которую она называет «казначеем». Только разумное распределение финансов помогло актрисе иметь квартиру, авто и другие «блага», но без вмешательства мамы этого всего, вероятно, могло бы и не быть, отметила Такшина.

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