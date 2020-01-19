ZIK — Тимошенко поведала о начале процесса ликвидации Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью каналу ZIK сказала о начале процесса ликвидации Украины. Она также добавила, что сейчас её задача — на конкретных фактах и цифрах объяснять суть происходящего и донести эту информацию до каждого украинца.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина»: Знаете, меня спрашивают: «Вот вы так резко сейчас даёте оценку тому, что делает Зеленский. А как вы так? Ведь за него же 60% людей?».
И я хочу сказать, что в этой конкретной ситуации, когда страна реально сейчас горит, я не буду обращать внимание на то, кто за, кто против
Сейчас моя работа и моя задача – на конкретных фактах, на конкретных цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем сейчас это время, мы его потом не наверстаем.
Дата выхода в эфир 17 января 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный во всём мире боец Конор Макгрегор отправил своего оппонента Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. Бой был остановлен судьёй после нескольких массивных и точных ударов ирландца. С самого начала противостояния Конор Макгрегор буквально налетел на своего противника, но был остановлен его попыткой захвата. Всего через несколько секунд Дональд Серроне попытался провести удар […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Джереми Кларксон назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года / 21 декабря
- В небе над Черным морем заметили НЛО / 18 декабря
- Мнение: Какой флот строит Россия и для чего / 11 декабря
- «Очень хорошая девочка»: Татьяна Буланова радуется предстоящей женитьбе сына / 12 декабря
- УАЗ опубликовал в Сети подробности о замене «Патриота» «Русским Прадо» / 7 января
- На Украине нашли почти идеальную модель «Москвич-407» / 23 декабря
- Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы / 12 декабря
- Черви и коровьи мозги: бесстрашная Селена Гомес в экстремальном конкурсе Джимми Фэллона / 15 января