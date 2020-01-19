ZIK — Тимошенко поведала о начале процесса ликвидации Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью каналу ZIK сказала о начале процесса ликвидации Украины. Она также добавила, что сейчас её задача — на конкретных фактах и цифрах объяснять суть происходящего и донести эту информацию до каждого украинца.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина»: Знаете, меня спрашивают: «Вот вы так резко сейчас даёте оценку тому, что делает Зеленский. А как вы так? Ведь за него же 60% людей?».



И я хочу сказать, что в этой конкретной ситуации, когда страна реально сейчас горит, я не буду обращать внимание на то, кто за, кто против



Сейчас моя работа и моя задача – на конкретных фактах, на конкретных цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем сейчас это время, мы его потом не наверстаем.

Дата выхода в эфир 17 января 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известный во всём мире боец Конор Макгрегор отправил своего оппонента Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. Бой был остановлен судьёй после нескольких массивных и точных ударов ирландца. С самого начала противостояния Конор Макгрегор буквально налетел на своего противника, но был остановлен его попыткой захвата. Всего через несколько секунд Дональд Серроне попытался провести удар […]