Врачи назвали необычные симптомы рака легких на лице

Врачи назвали несколько необычных симптомов рака лёгких, проявляющихся на лице. Опущенное веко, маленький зрачок и отсутствие потоотделения могут говорить о серьёзном заболевании.

Как правило, диагностировать самостоятельно рак лёгких на ранней стадии невозможно, так как у этого заболевания почти нет никаких явных и характерных симптомов. Они проявляются, когда начинаются метастазы. Несмотря на это, врачи выделили несколько признаков, которые могут стать причиной обратиться к врачу. Одним из них является опущенное без явной причины веко. Также, вместе с этим симптомом, часто регистрируется малый зрачок в этом же глазу. Третьей и не менее важной особенностью является нарушение потоотделения, когда потеет только одна сторона лица. Эксперты отметили, что при возникновении хотя бы одного из этих нарушений необходимо как можно скорее обратиться за помощью к специалистам и пройти обследование.

Помимо воздействия на лицо, опухоль в лёгких может вызывать дискомфорт и другими способами. В частности, она может пережать нерв, идущий к шее, тем самым спровоцировав постоянные боли в плече или по всей руке. Увеличение кольцевых фаланг на пальцах и слишком изгибающиеся ногти тоже могут указывать на появление ракового заболевания. В этом случае поход к врачу не стоит откладывать.

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