Полицейские задержали устроившего погоню с автоматом челябинца

19.01.2020, 9:12, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором житель Челябинска идет с автоматом по улице, а от него по дороге убегает молодой человек. Мужчину с оружием позже задержала полиция.

Инцидент произошел в Ленинском районе Челябинска. Очевидцы сняли его на видео и вызвали полицию, сотрудники которой задержали вооруженного мужчину. Выяснилось, что у челябинца при себе был страйкбольный автомат, информирует «Челябинск сегодня».

Происшествие случилось еще 15 января. В УМВД по Челябинску подтвердили факт инцидента, проводится проверка.



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