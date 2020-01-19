Пушкинский музей ответил на претензии Польши на картины

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова прокомментировала заявление Варшавы об «утраченных из-за деятельности СССР» произведениях искусства.

«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к РФ по поводу наследия, якобы, ею утраченного. Не знаю этого. Дело в том, что работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины – это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение – какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась», – передает слова Антоновой НСН.

Она отметила, что сейчас Польша совершенно голословно сообщила права на картины из российских музеев, рассчитывая на людей, которые «не понимают тонкостей».

«Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», – сказала Антонова.

Ранее министерство иностранных дел Польши составило и опубликовало список объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.





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